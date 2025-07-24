"Я ношу цвета и футболку Барселоны с большой гордостью – на поле или за его пределами, в моменты успеха и в трудные времена. Сегодня для меня лично тяжелый день. Физически и морально я чувствую себя в отличной форме, хотя, к сожалению, меня не оставляют боли.

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После интенсивных обсуждений с медицинской командой Барселоны и внешними экспертами я пришел к выводу, что самый быстрый и безопасный способ полностью восстановиться для меня – это операция на спине. После последней операции на спине я вернулся на поле через 66 дней, почти через два месяца. В этот раз врачи считают, что для полной безопасности потребуется три месяца.

На эмоциональном уровне мне очень больно не иметь возможности поддерживать команду в это время, но, к счастью, реабилитация поддается лечению, и путь уже намечен. Я буду держать вас в курсе своего выздоровления и хочу искренне поблагодарить всех вас, дорогие болельщики Барсы, за то, что вы всегда рядом. Не волнуйтесь, я вернусь", – написал вратарь в своем Instagram.

Напомним, что контракт тер Штегена с Барселоной рассчитан до лета 2028 года.