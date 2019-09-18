Тер Штеген повторил рекорд Пятова в Лиге чемпионов

Голкипер Барселоны Тер Штеген помог своей команде удержать ничью в матче 1-го тура Лиги чемпионов против Боруссии Д.

На 57-й минуте 27-летний немец парировал пенальти в исполнении полузащитника дортмундцев Марко Ройса.

Боруссия Д – Барселона – 0:0 – видеообзор матча

Таким образом, вратарь "сине-гранатовых" имеет на своем счету 4 отраженных пенальти из 6 в Лиге чемпионов. Это самый высокий результат на уровне с голкипером Шахтера Андреем Пятовым (также 4) в истории турнира с того момента, как Opta ведет статистику (с сезона-2003/04).

К слову, ни одной из команд так и не удалось открыть счет в отчетном матче, который завершился безголевой ничьей. Таким образом, в группе F все команды имеют по 1 очку.

Боруссия – Барселона: Дортмунд уничтожает фаворита ЛЧ, но немцы и судьи решают все – черный вечер капитанов и ужас Месси