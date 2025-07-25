Главный тренер Барселоны Ханси Флик больше не доверяет тер Штегену. Как сообщает Mundo Deportivo, немецкий голкипер рискует потерять не только место в основе, но и капитанскую повязку.

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Капитан должен быть связующим звеном между командой, тренерским штабом, спортивным отделом и советом директоров. И пока общение немца с тремя вышеупомянутыми уровнями клуба заметно своим отсутствием.

Недавно тер Штеген сообщил об операции и раскрыл, что пропустит три месяца. Барселона хотела сделать совместное заявление, но немец опередил пресс-служба "кулес", создав, вероятно, проблему для своей команды.

Дело в том, что каталонцы рекомендовали бы голкиперу не спешить с восстановлением и заявили бы о более четырех месяцах. Это позволило бы зарегистрировать игрока, а именно голкипера Жоана Гарсию, которого летом подписала Барселона, на 80% зарплаты тер Штегена. Так, прошлом году "кулес" воспользовались травмой Андреса Кристенсена.

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