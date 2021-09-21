Тер Штеген: Ничья с Гранадой – это хороший результат для Барселоны
Вратарь Барселоны Марк-Андре Тер Штеген поделился впечатлениями от поединка против Гранады (1:1).
"Обидно, конечно. Хотя, в конце мы смогли спасти ничью, а это уже что-то при такой игре. После первого момента соперника мы уже проигрывали, а это сложно. Они глубоко сели в оборону, тянули время. Это стоило нам игры.
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В конце концов, я считаю, что ничья – это хороший результат. Мы остались со счетом 1:1, но чувствовали, что могли достичь большего.
Болельщики нам нужны больше чем когда-либо. Нам нужно объединиться сильнее чем когда-либо. Это непростая ситуация и для нас, и для них. Мы убеждены, что энергия молодых игроков поможет команде двигаться вперед", – цитирует тер Штегена Mundo Deportivo.
После 4-х туров Ла Лиги Барселона расположилась на 7-й строчке с 8-ю очками.
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