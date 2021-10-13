Капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко поделился эмоциями от поединка 8-го тура квалификации к Мундиалю в Катаре против национальной команды Украины (1:1).

"Для зрителей это была хорошая игра. Нам было трудно. Думаю, сначала они были лучше, вплоть до забитого мяча, а затем доминировали мы.

Украина – Босния и Герцеговина – 1:1 – видео голов и обзор матча

Мы также создали ряд моментов и в итоге сравняли счет. Это хороший результат. Ребята прекрасно дрались, а главное - теперь все в наших руках. В этой квалификации мы еще имеем, над чем поработать", – цитирует форварда официальный сайт Футбольного союза Боснии и Герцеговины.

Напомним, что сборная Украины накануне не удержала победу над боснийцами. На гол Андрея Ярмоленко в первом тайме балканцы ответили забитым мячом Ахмедходжича под занавес поединка. Теперь судьба путевки на ЧМ-2022 для "сине-желтых" зависит от результатов сборных Финляндии и Боснии.

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