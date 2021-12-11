Полузащитник Специи Виктор Коваленко, права на которого принадлежат Аталанте, поразмышлял по поводу своих выступлений за одного из аутсайдеров Серии А.

"Президент Аталанты Антонио Перкасси убедил меня уйти в аренду, чтобы набраться опыта. Поначалу было сложно, как и в Аталанте. Но теперь все идет лучше. У главного тренера Специи Тьягу Мотты разные важные идеи, это мотивирует вас. Я не думаю, что я сделал неправильный выбор.

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Лига чемпионов уникальна, я хотел бы снова сыграть в этом турнире. Возвращение в сборную Украины было важным шагом, это была моя цель. Аренда в Специю может только помочь мне, я должен добиться успеха. В предстоящем матче с Ромой мы должны добиться результата, это единственное, что имеет значение", – поделился Коваленко в комментарии TMW.

Добавим, что в текущем сезоне Виктор провел 10 матчей за Специю в Серии А, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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