"Теперь все идет лучшим образом": Коваленко доволен своими выступлениями за Специю
Полузащитник Специи Виктор Коваленко, права на которого принадлежат Аталанте, поразмышлял по поводу своих выступлений за одного из аутсайдеров Серии А.
"Президент Аталанты Антонио Перкасси убедил меня уйти в аренду, чтобы набраться опыта. Поначалу было сложно, как и в Аталанте. Но теперь все идет лучше. У главного тренера Специи Тьягу Мотты разные важные идеи, это мотивирует вас. Я не думаю, что я сделал неправильный выбор.
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Лига чемпионов уникальна, я хотел бы снова сыграть в этом турнире. Возвращение в сборную Украины было важным шагом, это была моя цель. Аренда в Специю может только помочь мне, я должен добиться успеха. В предстоящем матче с Ромой мы должны добиться результата, это единственное, что имеет значение", – поделился Коваленко в комментарии TMW.
Добавим, что в текущем сезоне Виктор провел 10 матчей за Специю в Серии А, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
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