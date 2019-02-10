"Теперь верю, что тебе 26 лет", – Салах кардинально сменил имидж

Полузащитник Ливерпуля Мохамед Салах удивил болельщиков своим внешним видом.

Египтянин впервые за долгое время сбрил бороду. Его одноклубник Деян Ловрен пошутил над новым имиджем Салаха, оставив комментарий под постом в Инстаграме: "Теперь верю, что тебе 26 лет".

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В нынешнем сезоне чемпионата Англии Мохамед забил 17 голов и отдал 7 результативных передач в 26 встречах. Он возглавляет рейтинг бомбардиров турнира и занимает восьмое место в списке лучших ассистентов.

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