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"Теперь верю, что тебе 26 лет", – Салах кардинально сменил имидж

18:04 252 Читати українською
"Теперь верю, что тебе 26 лет", – Салах кардинально сменил имидж
Мохамед Салах / фото из соцсетей

Полузащитник Ливерпуля Мохамед Салах удивил болельщиков своим внешним видом.

Египтянин впервые за долгое время сбрил бороду. Его одноклубник Деян Ловрен пошутил над новым имиджем Салаха, оставив комментарий под постом в Инстаграме: "Теперь верю, что тебе 26 лет".

Салах не будет вызван на ближайший сбор национальной команды Египта

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Мохамед забил 17 голов и отдал 7 результативных передач в 26 встречах. Он возглавляет рейтинг бомбардиров турнира и занимает восьмое место в списке лучших ассистентов.

Играй, как Бекхэм: Салах продемонстрировал мастерство в рекламе Pepsi и бросил вызов легенде Манчестер Юнайтед

Теги
Англия Деян Ловрен Деян Ловрен Мохамед Салах Мохамед Салах Ливерпуль Ливерпуль
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