Полузащитник шведов Деян Кулусевски разочарован пропущенным голом своей команды на последних секундах матча 1/8 финала континентального первенства от "сине-желтых.

"Не так мы хотели закончить чемпионат Европы. Когда смотрел поединок сборной Франции (против Швейцарии (3:4), – Футбол 24), сказал: "Футбол жесток".

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Теперь пришел наш черед в этом убедиться. Футбол многое нам дает, но еще больше забирает.

Мы создали достаточно моментов, чтобы победить в основное время. Затем я был уверен, что нас ждет серия пенальти. Но соперник забил на 120-й минуте. Это – как нож в сердце", – цитирует Кулусевски официальный сайт УЕФА.

Напомним, сборная Украины выцарапала победу у сборной Швеции на последней минуте дополнительного времени и пробилась в 1/4 финала Евро-2020, где встретится с Англией. Кулусевски провел на поле 97 минут и "отличился" желтой карточкой.

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