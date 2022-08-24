"Я считаю, что мы хорошо начали матч, мы были сильными, продемонстрировали менталитет победителей. У нас есть качество, и мы должны упорно работать, чтобы продолжать двигаться в правильном направлении.

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Лига чемпионов – отличный турнир, в котором следует участвовать. Мы готовились к этому и теперь нам придется противостоять мощным командам. Самое важное – всегда иметь положительный настрой. Победа дает тебе уверенность в следующей игре", – цитирует Отаменди официальный сайт УЕФА.

К слову, опытный аргентинец открыл счет в отчетном матче, откликнувшись на подачу с фланга от Давида Нереса.

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