"Это первый сбор сбор сборной, на который я приехал из Бенфики. Теперь понимаю Виталия Миколенко, который как-то в интервью говорил, что ощущения другие, чем когда приезжаешь из внутреннего чемпионата.

"Все помнят, как забил Сака, а есть еще Кейн": Трубин выделил главную опасность сборной Англии

Соскучился по партнерам. Очень не терпится проявить себя на поле", – написал Трубин на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, 22-летний голкипер перебрался в Бенфику в начале августа, однако пока не дебютировал за новую команду. Ситуацию для украинца должен облегчить уход Одиссеаса Влаходимоса в Ноттингем Форест.

Обпікся на Динамо, вичерпався в СК Дніпро-1: де випливе Євген Красніков?