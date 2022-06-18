"Это клуб, который всегда был нейтрален в политическом плане, но теперь он уже не нейтрален, не правда ли? Они уступили. Они могут просто оставаться нейтральными в определенных ситуациях. Теперь они говорят об Украине, у них наконец-то появилась какая-то позиция.

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Теперь в Арсенале откровенно говорят о проблемах мира, на которые в свое время обращал внимание Месут. А вот тогда они говорили: "Мы не хотим обсуждать подобные вещи". Им тоже пришлось адаптироваться", – цитирует Согута Goal.

Напомним, Озил публично осудил притеснения уйгуров в Китае, а также поддерживал Азербайджан в войне с Арменией. Арсенал отстранился от этих заявлений и зимой 2021-го избавился от полузащитника.

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