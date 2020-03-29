"Теперь могу умереть спокойно": Рамос вспомнил дебютную победу в Лиге чемпионов

Капитан Реала вспомнил свою первую победу в самом престижном европейском клубном турнире.

Напомним, впервые Рамос выиграл ЛЧ в 2014 году – именно его гол в ворота Атлетико перевел поединок в экстра-тайм, в котором подопечные Карло Анчелотти дожали соперника. Впоследствии центрбек добавил в свою коллекцию еще 3 медали победителя турнира.

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"Прошло почти 5 лет с того матча против Атлетико в Лиссабоне, но это было, словно вчера. История Реала сильно изменилась с того момента. После победы в Лиге чемпионов я сказал маме, что теперь могу умереть спокойно, что бы ни случилось в будущем.

Тот мой гол войдет в историю. Команда тяжело работала, чтобы достичь того успеха. Безусловно, мы стали частью истории как команда мадридского Реала, а не только как гол Рамоса", – рассказал капитан "бланкос".

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