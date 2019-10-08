toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - ЛИТВА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЕВРО-2020

Теперь Marathonbet отдает 3000 гривен новым клиентам

18:55 12 Читати українською
Теперь Marathonbet отдает 3000 гривен новым клиентам

Букмекерская контора Marathonbet всегда рада новым клиентам и в октябре специально для них запускает акцию Кэшбэк, в рамках которой Вы можете вернуть 10% от своих ставок за месяц.

Принять участие совсем просто.

Заводите аккаунт на сайте Marathonbet.com, вносите депозит от 300 гривен с промокодом и делайте любые ставки – одиночные или "экспрессы", предматчевые или live, на любые виды спорта и рынки с коэффициентом от 1.50.

На протяжении каждой из пяти недель Вы будете получать 10% от суммы своих ставок в виде кэшбэка в пределах 600 гривен – за месяц можно вернуть три тысячи!

Промоакция доступна для новых клиентов с гражданством Украины, которые зарегистрировались на сайте Marathonbet.com и живут в Украине.

Перед регистрацией и участием в данной промоакции обязательно ознакомьтесь с ее условиями и положениями на официальном сайте Marathonbet.

blog_ava
Экс-динамовец Бетао пожаловался на проблемную жизнь в Украине – расизм, еда и невоспитанность украинцев
08:54
579
Теги
Сборная Украины Мир букмекеры
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
19
час
:
13
мин
Бразилия
15:00
Сенегал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук