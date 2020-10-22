"В течение многих лет я был связан контрактом с Шахтером и знаю, что такое ждать своего часа. И когда тренер Мирча Луческу доверял мне место в старте, то вообще считал себя самым счастливым человеком на свете. Думаю, что вчера такие же эмоции пережили и резервисты Шахтера, которым не только удалось дебютировать в Лиге чемпионов, но и победить самого гранда – Реал. Такое, действительно, может случиться только один раз в жизни. И наши ребята воспользовались этим шансом, громко заявив о себе в самом престижном европейском футбольном турнире. Если откровенно, то я не верил в победу Шахтера в Мадриде, но был убежден, что смена "горняков" не подведет в поединке с Реалом.

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Чувствовалось, что Шахтер очень хорошо подготовился к противостоянию с Реалом, "горняки" знали, что мадридцы всегда плохо входят в сезон, что они становятся силой ближе к декабрю, но это уже проблемы испанского гранда. Главное, что Шахтер максимально воспользовался тем, что Реал находится не в лучшем физическом состоянии. Думаю, о недооценке "горняков" даже в таком составе, не могло быть и речи. И теперь у Луиша Каштру приятная головная боль: кому отдать предпочтение, когда ведущие игроки вернутся? Ведь их дублеры порадовали хорошей организацией игры в обороне, филигранной техникой, умением ценить мяч, мастерски выходили из-под прессинга", – цитирует Кобина Meta-ratings.com.ua.

Напомним, сенсационная победа над Реалом позволила Шахтеру возглавить группу B Лиги чемпионов. Кроме мадридцев, "горнякам" будут противостоять Боруссия М и Интер.

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