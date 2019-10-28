"Тепер я знаю, хто мій отець": Зозуля розриває Іспанію голами – два історичні рекорди та негласний титул святого

Роман Зозуля замахнувся на Прімеру. Український форвард приніс Альбасете шість очок у двох матчах і ще декілька унікальних рекордів. Його хвалять іспанські ЗМІ та боготворять фанати.

"Рішучість, кігті, відданість професії та голи. Уболівальники цінують його. Володіє високим рівнем конкуренції. Народжений, щоб перемагати". Роман Зозуля отримав достатньо компліментів від найбільшої за чисельністю групи прихильників Кадіса у соціальній мережі Твіттер напередодні центрального матчу 13 туру Сегунди. Українця, разом з молодим хавбеком Мануелем Фустером, називали головною загрозою для сенсаційного лідера іспанської Сегунди, який видав розкішну серію із п'яти перемог поспіль, отримавши пристойний гандикап над найближчими переслідувачами (8 очок). Команда Альваро Сервери вирушала на Карлос Бельмонте за черговим тріумфом, але екс-форвард Динамо та Дніпра повністю виправдав побоювання "жовтої-синьої" інчади. У нього були свої плани на цей поєдинок.

Зозуля голом приніс Альбасете сенсаційну перемогу над лідером Сегунди – команда українця вирвалась на другу сходинку

EL PELIGRO DEL ALBACETE#AlbaceteCádiz

ZOZULIA

Tesón, garra, pundonor y gol. Su afición le aprecia bastante.

Alto nivel competitivo. Ganador nato.



FUSTER

Juventud, 22 años. Mediopunta.

Desequilibrio, verticalidad, control del balón y desborde. pic.twitter.com/tt6UqxFBGk — El Cadísimo (@ElCadisimo) October 24, 2019

Зозуля не продемонстрував чогось екстраординарного, зрештою, навіть попри переможний м'яч український форвард отримав нижчу оцінку (7.3) від аналітичного порталу SofaScore, ніж два його партнери – Карім Азамун і Педро (7.5). Втім, саме 29-річний українець вважається душею та серцем "механічного сиру", першим солістом команди, яка знову ставить перед собою найвищі завдання, проваливши старт сезону. Його результативні удари у двох матчах поспіль перемістили земляків Дон Кіхота на п'яту позицію, яка гарантує участь у плей-офф за підвищення у класі. Друге місце з прямою путівкою до Прімери – на відстані лише одного пункту.

Зозуля на останніх секундах вирвав перемогу для своєї команди – відеоогляд матчу Альбасете – Кадіс

"Зозуля провокує екстаз на Карлос Бельмонте", – описує гольовий подвиг нашого форварда провідне видання автономного співтовариства Кастилія-Ла-Манча El Digital de Albacete. "Справжнє безумство розпочалось у компенсований арбітром час, за пів хвилини до фінального свистка! Поки більшість гравців думками вже перебували у роздягальні, Роман перевернув стадіон з ніг на голову. Він відновив справедливість фірмовим ударом головою, адже Альбасете заслуговував більшого, ніж просто суха нічия з лідером".

29-річний нападник, який наполегливо стукає у двері збірної України, але Шевченко наразі не відчиняє, "виконав так, як належить великим футболістам", розповідає 5Maseldescuento. "Зозуля провів зірковий поєдинок. Це був один з його найкращих вечорів на Карлос Бельмонте, який надовго збережеться у пам'яті уболівальників. Лише покликані бути великими забивають схожі голи. Задяки українцеві фанати другий рік поспіль з величезною пристрастю переживають поєдинки улюбленої команди, мають можливість насолоджуватись грою унікального "кілера". Зозуля робить колектив Раміса конкурентним", – зазначає видання, прогнозуючи українцеві титул "Пічічі" (найкращого бомбардира Альбасете, – прим.ред) за підсумками сезону 2019/20.

Зозуля відзначився трьома забитими м'ячами у дебюті темпоради – це на один більше, ніж в Маная та Сусаети, які розташувались на другому рядку у списку найсильніших клубних снайперів. Проте, його результативні удари мають значно більше значення, якщо брати до уваги очки, принесені цими голами. Роман заробив вже шість (!) балів – трохи менше третини усього доробку команди (22). Крім цього, українець прямо долучився до історичного рекорду Альбасете, яким не зможуть похвалитись ні Реал, ні Барселона, ні Атлетіко, ні будь-який інший іспанський клуб, принаймні цього року. Завдяки м'ячам Зозулі "механічний сир" переграв Кадіс та Фуенлабраду, здобувши вже сьому перемогу 1:0 у стартових 13-ти турах, що є абсолютним рекордом першого і другого іспанського дивізіонів.

#Dato Máxima Rentabilidad



El @AlbaceteBPSAD es el PRIMER EQUIPO de la HISTORIA que logra VICTORIAS por la MÍNIMA (1-0 ó 0-1) en los 13 primeros partidos de liga de una temporada de Primera o Segunda División



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Українського патріота можна сміливо назвати автором ще двох великих досягнень сучасної Альби, яка демонструє неймовірну ефективність – мало забиває, але багато здобуває. Примітивні десять голів дозволили команді набрати 22 очки. MisterChip доводить, що за всю історію іспанського футболу лише Рекреатіво (2000/01) показував хоча б наближені цифри після перших 13-ти матчів – 9 м'ячів, 20 пунктів. Відтак, маємо черговий рекорд Альбасете, який свідчить не тільки про слабку результативність з хорошою обороною, але й шалену залежність підопічних Раміса від свого провідного центрфорварда. Без голів вихованця Динамо команда з Карлос Бельмонте перебувала б зараз в середині турнірної таблиці.

Інформаційний портал Vive LaLiga SmartBank, який висвітлює другий за силою іспанський дивізіон, після матчу проти Кадіса називає Романа найбільш визначальним гравцем у складі Альбасете: "Зозуля робить велетенський внесок у перемоги "механічного сиру". Він викладається на сто відсотків у кожній грі, спустошує себе до останньої краплі поту, демонструє унікальний характер. Український танк очолює прорив Альбесете".

Вже найближчої п'ятниці "український танк" проекзаменує в гостях середняка першості Нумансію. Поки Зозуля та Ко готуються атакувати другу позицію Сегунди, фанати порівнюють "динамівця" зі святим. "Якщо хтось досі в ньому сумнівається, скиньте його з гори", "тепер я знаю, хто мій отець" – пишуть у коментарях прихильники ламанчського клубу.

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