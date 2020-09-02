Известная программа "Профутбол" больше не выйдет в эфир. Александра Лобода и Игорь Цыганык, которые были ведущими программы, отреагировали на решение о ее закрытии.

16 августа программа "Профутбол" в последний раз вышла в эфир. До 10-летнего юбилея не хватило совсем немного – каких-то две недели. С августа 2010-го программа выходила вечером по воскресеньям.

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"Да, это правда️ В истории "Профутбола" поставлена ​​точка. Проект просуществовал 10 лет. Из них 9,5 я была его частью. Это значительный промежуток времени, который ты проживаешь с коллективом, который становится тебе родным... Это здесь на фото нас двое... За нами эмблемы команд, а перед нами более 50-ти человек, которые стали тебе второй семьей.

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Теперь мои воскресные вечера будут другими. Точно не хуже. Я точно смогу отпраздновать Пасху с мамой и на государственные выходные пойти в горы с мужем.

Что дальше? Пока оставлю интригу. Есть предложения, есть идеи, есть футбол. Но нужно время чтобы все переосмыслить и сделать выбор. По крайней мере, до конца следующей недели завершить ремонт, – написала Александра Лобода в Instagram.

"Спасибо всем. Мы работали для вас", – коротко отреагировал Игорь Цыганык, который был вторым ведущим популярной программы.