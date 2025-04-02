В 2018 году наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью сказал, что выход в Лигу чемпионов и второе место в АПЛ после Манчестер Сити стало одним из его величайших достижений как тренера, учитывая разницу в классе между двумя командами.

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"Выход в Лигу чемпионов станет невероятным успехом, учитывая те кадровые проблемы, которые у нас были. Теперь я понимаю, почему Жозе тогда сказал это. Мы хотим пробиться в Лигу чемпионов.

Я говорил это тысячу раз: люди считают само собой разумеющимся, что Сити играет в Лиге чемпионов каждый сезон. Я знаю, как это сложно. В противном случае все большие команды были бы в Лиге чемпионов каждый сезон, но так не бывает. Мы единственные, кто там, не знаю, сколько лет. Я придаю большое значение таким вещам, потому что это – та стабильность, к которой я всегда стремился как тренер", – цитирует Marca Гвардиолу.

По итогам неплоных 30 туров Манчестер Сити занимает место вне зоны Лиги чемпионов в турнирной таблице АПЛ.

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