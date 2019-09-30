"Теперь я чувствую себя на все сто, скоро начну забивать", – Азар успокоил критиков

Накануне матча второго тура Лиги чемпионов против Брюгге бельгийский полузащитник Реала ответил критикам, которые недовольны его первыми матчами за команду из Мадрида.

"Я прекрасно чувствую себя в Реале. Да, люди ожидают от меня большего. Я тоже. Знаю, что могу играть лучше. Критика всегда будет. Я требовательно отношусь к себе. Сейчас все идет не идеально. Однако сейчас я на 100% готов и надеюсь показать свой лучший футбол в предстоящих матчах.

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Люди видели, как я играл в Бельгии, во Франции и в Англии, но сейчас я должен играть еще лучше, чтобы фанаты гордились мной. Раньше я действовал на фланге, а здесь, в Мадриде, тренер дает мне, Кариму и Гарету больше свободы. Уверен, что уже в ближайшее время начну забивать", – цитирует бельгийца Marca.

Напомним, Азар перешел в Реал летом этого года. В первых четырех матчах за новую команду бельгиец результативными действиями не отметился.

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