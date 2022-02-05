"Манчестер Юнайтед заслуживает критики. Первый тайм был фантастическим, но дома в Кубке команда играла с клубом из Чемпионшипа. Очевидно, этого недостаточно.

Неожиданный вылет Манчестер Юнайтед в матче Кубка Англии против Мидлсбро – 1:1 (7:8 пен.)

Поражение меняет настроение. Болельщики думали, что дома Манчестер Юнайтед выиграет, и я был абсолютно уверен, что они обыграют клуб из Чемпионшипа. Но теперь давления на клуб станет больше", — цитирует Кина Sky Sports.

Уже 23 февраля Манчестер Юнайтед проведет первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Атлетико.

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