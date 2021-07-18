"Артем помог нам понять, что мы на правильном пути. На его примере видно, что все возможно.

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Никогда не знаешь, когда придет твой момент, но ты обязан им воспользоваться. Вот Артем и воспользовался. В следующем году состоится чемпионат мира и для Довбика это большой вызов. Мы поможем ему, а он поможет нам", – сказал главный тренер СК Днепр-1 Игор Йовичевич перед командой на тренировке, вдохновляя игроков на очередные свершения.

Напомним, сегодня, 18 июля, в 19:00 команда сыграет последний спарринг в этом межсезонье против луганской Зари, а уже 26 июля стартует в УПЛ выездным матчем против Ворсклы.

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