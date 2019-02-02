"Теоретически я могу это представить", – Суарес хочет, чтобы Неймар вернулся в Барселону

Нападающий Барселоны Луис Суарес признался, что ему не хватает такого одноклубника, как форвард ПСЖ Неймар.

"Он был игроком, который в раздевалке делился с другими счастьем. Он был партнером, на лице которого всегда была улыбка. Конечно, я скучаю за этим. Нам нужно было заполнить ту пустоту, которую он оставил после себя.

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Никогда не знаешь, что может случиться в футболе. Сейчас он наслаждается жизнью в Париже. Его цели понятны. Но вы всегда хотите лучшего для своей команды.

Я бы хотел, чтобы он был с нами. Теоретически я могу представить себе его возвращение, но никто не знает, как все произойдет в будущем", – цитирует Суареса Sport.es.

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