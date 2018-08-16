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Теодорчик заинтересовал 2 клуба из Серии А

15:27 111 Читати українською
Теодорчик заинтересовал 2 клуба из Серии А
Лукаш Теодорчик / Фото ФК Андерлехт

Нападающий Андерлехта Лукаш Теодорчик может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Представители Лацио и Удинезе заинтересованы в подписании Лукаша Теодорчика, сообщает издание nowinkitransferowе.

Как сообщалось ранее, Андерлехт выставил своего 27-летнего форварда на трансфер чтобы разгрузить свою зарплатную отчетность.

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По данным издания Transfermarkt, бывший нападающий Динамо оценивается в 7,5 млн евро.

Напомним, Лукаш выступал за киевский клуб с 2014 по 2016 годы.

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