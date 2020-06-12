Теодорчика в Динамо не будет – у поляка лишь один вариант для камбэка

Форвард Удинезе Лукаш Теодорчик, которого СМИ отправляли в Динамо, не вернется в Киев.

Как стало известно Футбол 24 информация о переходе Лукаша Теодорчика в Динамо не соответствует действительности. Реально лишь его возвращения в Польшу – в Лех, на правах аренды.

Теодорчик может вернуться в Динамо

Напомним, накануне СМИ сообщили, что 29-летний польский форвард уже получил трансферное предложение от киевского клуба и в его услугах заинтересован лично Алексей Михайличенко.

К слову, Лукаш выступал за киевский клуб с 2014 по 2016 годы и за этот период забил 16 голов. В текущем сезоне поляк провел 9 матчей в составе Удинезе, записав в свой актив одну голевую передачу.

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