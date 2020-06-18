Тео Эрнандес определился со своим будущим – звезду Милана сватали в ПСЖ

Защитник Милана Тео Эрнандес рассказал о своих планах относительно продолжения карьеры.

"После моих достижений в Алавесе, этот год стал для меня лучшим. Я должен сказать спасибо Милану и Паоло Мальдини. Неудача в Реале? Там никогда не бывает легко, не говоря уже о том, чтобы быть основным в свой первый сезон, трудно даже в Атлетико, где я вырос. В Сосьедаде я тоже не очень хорошо справился

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Я хочу поблагодарить Милан, потому что они верили в меня, Паоло Мальдини верил в меня, и я действительно счастлив здесь. Я очень рад быть здесь, и решил, что хочу остаться с "россонери". У меня есть четырехлетний контракт, и я действительно счастлив здесь", – цитирует Эрнандеса Football Italia.

Напомним, в последнее время 22-летнего француза связывали с переходом в ПСЖ. Пресса уже даже начала перечислять имена кандидатов на замену Эрнандеса, среди которых упоминали и защитника Динамо Виталия Миколенко.

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