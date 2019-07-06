Тео Эрнандес официально стал игроком Милана

Экс-защитник мадридского Реала Тео Эрнандес подписал контракт с Миланом.

Защитник Тео Эрнандес официально присоединился в Милан, информирует Gazzetta dello Sport.

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По информации издания, Эрнандес подписал полноценный контракт с "россонери" сроком на 5 лет. Transfermarkt отмечает, что сумма трансфера составила 20 млн евро.

Напомним, 21-летний защитник в прошлом сезоне выступал за Реал Сосьедад. Он оказался не нужным Реала после трансфера Ферлана Менди из Лиона. Еще один левый защитник "королевского" клуба, Серхио Регилон, отправился в аренду в Севилью.

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