Аль-Хиляль на своем официальном сайте объявил о подписании Тео Эрнандеса. Француз длительное время сопротивлялся переезду на Ближний Восток, но акция протеста фанатов Атлетико не позволила ему вернуться в родной клуб, тогда как зарплата в размере 20 млн евро в год сделала свое дело.

Трансфер Тео Эрнандеса из Милана сорвался – названы две причины

Согласно Gazzetta dello Sport, Тео подписал с Аль-Хилялем трехлетнее соглашение. Милан выручил за этот трансфер 25 млн евро. В Аль-Хиляле Эрнандес будет выступать под руководством экс-наставника Интера Симоне Индзаги.

Напомним, что прошлый сезон француз провел за Милан крайне нестабильно, а болельщики часто обвиняли его в недостаточной мотивации и плохих выступлениях.