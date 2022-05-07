Гранада раздавила Мальорку в битве борцов за выживание. Смотрите видео голов и обзор матча.

Первый тайм завершился ничьей 1:1. Луис Суарес лучше всего сориентировался в штрафной площадке, на что Мальорка ответила пушкой 38-летнего Сальвы Севильи.

Гранада разгромила Мальорку, забив шесть голов и покинув зону вылета – 40-летний Молина оформил дубль

После перерыва началось избиение хозяев и концерт другого ветерана – Хорхе Молины. Форвард Гранады оформил 2 гола+ассист, став старейшим автором дубля в истории Примеры (40 лет и 15 дней). "Насриды" остановились на теннисном счете 6:2 и завоевали сверхважные 3 очка.