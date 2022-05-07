Теннисное избиение и рекорд 40-летнего Молины в видеообзоре матча Мальорка – Гранада – 2:6
18:46 - Читати українською
Гранада раздавила Мальорку в битве борцов за выживание. Смотрите видео голов и обзор матча.
28’ Сальва Севилья
58’ Антонио Раильо
Луис Суарес 6’
Серхио Эскудеро 46’
Антонио Пуертас 55’
Хорхе Молина 69’
Мирто Узуни 78’
Хорхе Молина 90’
6’ Луис Суарес
28’ Сальва Севилья
46’ Серхио Эскудеро
55’ Антонио Пуертас
58’ Антонио Раильо
69’ Хорхе Молина
78’ Мирто Узуни
90’ Хорхе Молина
Первый тайм завершился ничьей 1:1. Луис Суарес лучше всего сориентировался в штрафной площадке, на что Мальорка ответила пушкой 38-летнего Сальвы Севильи.
Гранада разгромила Мальорку, забив шесть голов и покинув зону вылета – 40-летний Молина оформил дубль
После перерыва началось избиение хозяев и концерт другого ветерана – Хорхе Молины. Форвард Гранады оформил 2 гола+ассист, став старейшим автором дубля в истории Примеры (40 лет и 15 дней). "Насриды" остановились на теннисном счете 6:2 и завоевали сверхважные 3 очка.
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