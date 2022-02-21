Напряженная ситуация между Украиной и Россией стала проблемой проведения тендера по единому пулу УПЛ в запланированные даты.

Тендер планируется провести 25 февраля из-за напряженной политической ситуации, сообщает ТаТоТаке.

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В эту дату стартует прием заявок, а продлится он в течение 2-3 недель. Клубы уже получили тендерную документацию. Они не прислали в ответ никаких возражений или замечаний.

Напомним, ранее руководство отечественного чемпионата подтвердило намерение создать единый телепул. Главные претенденты на подписание контракта – Setanta, DAZN, MEGOGO и те же каналы "Футбол".

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