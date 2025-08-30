Тен Хагу поставили ультиматум после неудачного старта – судьба тренера Байера зависит от одного матча
Главный тренер Байера Эрик Тен Хаг может остаться без работы в ближайшее время.
В первом туре Бундеслиги Байер проиграл Хоффенхайму (1:2). Такой результат не понравился руководству леверкузенцев, которое готово рассмотреть увольнение Эрика Тен Хага.
Как сообщает Bild, после поражения и невыразительной игры в первом матче перед Тен Хагом поставили задачу выиграть у Вердера. В противном случае во время международной паузы начнутся дебаты о его будущем в команде.
Внутри клуба считают, что Байер достаточно силен, чтобы бороться за первое место в Бундеслиге. Тен Хаг должен превратить своих подопечных в команду-победителя с четким планом на игру.
Леверкузенцы сыграют против Вердера в субботу, 30 августа. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по киевскому времени.
