Главный тренер Байера Эрик Тен Хаг может остаться без работы в ближайшее время.

В первом туре Бундеслиги Байер проиграл Хоффенхайму (1:2). Такой результат не понравился руководству леверкузенцев, которое готово рассмотреть увольнение Эрика Тен Хага.

Как сообщает Bild, после поражения и невыразительной игры в первом матче перед Тен Хагом поставили задачу выиграть у Вердера. В противном случае во время международной паузы начнутся дебаты о его будущем в команде.

Внутри клуба считают, что Байер достаточно силен, чтобы бороться за первое место в Бундеслиге. Тен Хаг должен превратить своих подопечных в команду-победителя с четким планом на игру.

Леверкузенцы сыграют против Вердера в субботу, 30 августа. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по киевскому времени.

