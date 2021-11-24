"Я работаю с Аяксом и пока не слышал ничего интересного. Мы хотим выиграть титулы, и в этом сезоне мы имеем серьезную конкуренцию со стороны ПСВ, а также Фейеноорда.

Манчестер Юнайтед начал переговоры с экс-тренером Барселоны

Подобные слухи меня не отвлекают, но всегда приятно, когда клубы такого уровня проявляют интерес", – цитирует De Telegraaf.

Напомним, 21 ноября Манчестер Юнайтед объявил об отставке Уле Гуннара Сульшера. Однако нового тренера манкунианцы пока не нашли. Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан уже отказался от этой работы. Эрик Тен Хаг якобы находится в списке кандидатов, рассматриваемых клубом.

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