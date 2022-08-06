Во время пресс-конференции один из журналистов в очередной раз хотел поднять тему преждевременного отъезда Роналду со стадиона во время матча с Райо Вальекано. Нидерландец не поддался на провокацию и намекнул, что журналисту нужно лучше исследовать тему, а уже потом задавать вопросы.

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"Должен отметить, что в той ситуации многие игроки ушли со стадиона, но в центре внимания находится Криштиану. Это не правильно. Проведите расследование, и вы выясните, что так поступило несколько футболистов.

У нас в распоряжении находится топовый нападающий, он здесь в команде. Я этому очень рад. Роналду работает на тренировках усердно и упорно", – заявил Тен Хаг.

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