Тен Хаг заявил, что Роналду не был проблемой Манчестер Юнайтед – он нарвался на жесткий ответ
Бывший наставник Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг высказался о причинах кризиса "красных дьяволов" в прошлых сезонах.
"Роналду никогда не был проблемой для меня. Думаю, все это прошлое. Это то, что произошло, и после этого мы выиграли два трофея в Манчестер Юнайтед. Я желаю ему всего наилучшего в будущем", – цитирует тен Хага Goal.
Известный английский ведущий и интервьюер Пирс Морган высмеял Тен Хага за эти слова. "Мы знаем. Это ты был проблемой", – написал Морган, который больше Арсенала.
Напомним, в 2022 году Роналду дал интервью Моргану, в котором раскритиковал Тен Хага. После этого португалец покинул МЮ.
Сейчас тен Хаг возглавляет Байер.
