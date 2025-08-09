"Роналду никогда не был проблемой для меня. Думаю, все это прошлое. Это то, что произошло, и после этого мы выиграли два трофея в Манчестер Юнайтед. Я желаю ему всего наилучшего в будущем", – цитирует тен Хага Goal.

Известный английский ведущий и интервьюер Пирс Морган высмеял Тен Хага за эти слова. "Мы знаем. Это ты был проблемой", – написал Морган, который больше Арсенала.

Напомним, в 2022 году Роналду дал интервью Моргану, в котором раскритиковал Тен Хага. После этого португалец покинул МЮ.

Сейчас тен Хаг возглавляет Байер.

