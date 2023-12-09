Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг рассказал, что должен сделать Джейдон Санчо, чтобы вернуться к тренировкам с первой командой "красных дьяволов".

"Джейдон знает, что ему нужно сделать для возвращения в состав команды. Все зависит от него".

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Речь идет о культуре, каждый игрок должен соответствовать определенным стандартам Манчестер Юнайтед", – цитирует Тен Хага инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, главный тренер "красных дьяволов" отстранил Санчо от тренировок с первой командой. Наставник считает, что Санчо ненадлежащим образом относится к тренировкам и плохо влияет на партнеров. Джейдон называет это клеветой и отказывается просить прощения у наставника.

В настоящее время Манчестер Юнайтед занимает шестую строчку английской Премьер-лиги. "Красные дьяволы" имеют в своем активе 27 турнирных пунктов после 15 сыгранных матчей.

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