Тен Хаг впервые после назначения в Манчестер Юнайтед заговорил о Роналду – четкий сигнал для португальца
Нидерландский специалист Эрик Тен Хаг готовится начать работу в должности главного тренера Манчестер Юнайтед.
"С понедельника мое внимание будет сосредоточено на Ман Юнайтед, и я, конечно же, углублюсь в дела. Что я должен сказать, так это то, что подробный анализ еще не начался. Мне еще нужно поработать с командой.
Роналду доволен приходом Тен Хага в Манчестер Юнайтед – португалец надеется пополнить коллекцию трофеев
Позвольте мне объяснить, что у Манчестер Юнайтед много хороших игроков. Мы должны заставить их работать как одна команда, но, безусловно, Роналду – гигант. Кришитану – гигант из-за того, что он уже показал, и я думаю, что он еще очень амбициозен.
Конечно, я хотел бы сохранить его. Роналду был очень важен для Манчестер Юнайтед в этом году и может демонстрировать отличные результаты", – цитирует Тен Хага De Telegraaf.
Якісна копія чи підробка? МЮ забирає в Манчестер "другого Гвардіолу", а Роналду знову зайвий