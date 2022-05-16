"С понедельника мое внимание будет сосредоточено на Ман Юнайтед, и я, конечно же, углублюсь в дела. Что я должен сказать, так это то, что подробный анализ еще не начался. Мне еще нужно поработать с командой.

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Позвольте мне объяснить, что у Манчестер Юнайтед много хороших игроков. Мы должны заставить их работать как одна команда, но, безусловно, Роналду – гигант. Кришитану – гигант из-за того, что он уже показал, и я думаю, что он еще очень амбициозен.

Конечно, я хотел бы сохранить его. Роналду был очень важен для Манчестер Юнайтед в этом году и может демонстрировать отличные результаты", – цитирует Тен Хага De Telegraaf.

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