"Мы хорошо сыграли в первом тайме, была только одна организационная ошибка перед перерывом. Во втором тайме это были уже просто не мы. Это не наши стандарты, мы не играли как команда, это было непрофессионально. Да, очевидно, что я злой.

Ливерпуль – МЮ – 7:0 – видео голов и обзор матча АПЛ

Я удивлен, потому что в последние несколько недель и месяцев команда была устойчивой и имела дух победителей. Во втором тайме сегодня этого не было. Мы не придерживались плана и не выполнили свою работу. Мы не возвращались назад – и это действительно было непрофессионально. Ранее мы уже демонстрировали, что можем прийти в норму. Это было после Брентфорда и Манчестер Сити.

Это большая неудача, такой результат недопустим. Я очень разочарован. Это проверка реальностью, нам нужно становиться сильнее", – приводит слова Тен Хага BBC.

Напомним, что Ливерпуль уничтожил Манчестер Юнайтед (7:0), хотя именно манкунианцев рассматривали в статусе фаворитов поединка.

Ливерпуль унизил МЮ в матче АПЛ – 2 плюс 2 Салаха, дубли Дарвина и Гакпо, фиаско экс-звезды Шахтера и чемпиона мира