"Я буду его другом, а иногда буду его учителем. Это зависит от ситуации. Как все мы знаем, его не было на предсезонной подготовке, а пропускать предсезонку нельзя. Это основа, особенно в игре, которую мы ставим, в манере игры.

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Мы играем в другом стиле по сравнению с прошлым годом. Он основан на определенных требованиях, взаимодействии и размещении игроков на позициях и вне. Другое дело – физическая подготовка", – приводит слова Тен Хага The Guardian.

Напомним, португальская звезда вернулась в МЮ прошлым летом, подписав контракт на 2 года. В этом сезоне Криш принял участие в 5 матчах, наиграв всего 175 минут. Результативными действиями пока не отмечалось.

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