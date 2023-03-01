Англичанин в этом сезоне преимущественно следит за игрой своей команды со скамейки запасных. Тен Хаг предпочитает пару центральных защитников Варан-Мартинес. Магуайр не жалуется на свое положение, а наоборот с пониманием относится к выбору тренера.

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"Я футболист, который хочет играть, и хочу выводить ребят из тоннеля на начало матча, но также понимаю, что это неотделимая часть футбола, когда есть огромная конкуренция за места. Варан играет очень хорошо, и мы видели его идеи, чего он хочет, и ему нравится играть левым центральным защитником.

Я думаю, что Тэн Хега много раз спрашивали о моей роли в интервью, и он честно сказал мне, что верит в меня, но это футбол. Это Манчестер Юнайтед. Мы хотим выигрывать трофеи, причем большие трофеи, и для этого нужна конкуренция.

Тренер разговаривает со мной каждый день, он действительно уважает меня и верит, что я лучший центральный защитник со всеми атрибутами, чтобы играть в его команде, но он также понимает, что есть те, кто показывает хорошие результаты. Мы упорно работаем, и заставляем выходящих в старте, быть лучше. Вот поэтому это большой клуб", – цитирует Магуайра ESPN.

В этом сезоне Магуайр только девять раз вышел в стартовом составе Манчестер Юнайтед. Результативными действиями защитник не отличился.

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