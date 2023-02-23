"Тен Хаг сделал это с Роналду": Бруну раскрыл, за что тренер МЮ выгоняет из команды
Хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш раскрыл секрет успеха главного тренера Эрика Тен Хага в дебютном сезоне на Олд Траффорд.
"Прежде всего это требования, требования. Ты либо делаешь это, либо вылетаешь и не играешь. Сначала все воспринималось как-то так: "Ты будешь делать это или нет? А если великий игрок не будет делать это, что ты с ним сделаешь? Накажешь его или нет?". И Тен Хаг это делал, делал много раз. Он сделал это с Криштиану Роналду, он сделал это с Джейдоном Санчо, Маркусом Рашфордом тоже.
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Даже в важные моменты нет никаких исключений. К матчу с Вулвс Маркус подошел, возможно, в лучшей форме, но сделал кое-что неправильно. Тренер просто оставил его в запасе, и все такие: "Вау. Как так, это наш главный игрок, он нужен нам!".
А потом стало ясно, что так и должно быть. Потому что иначе молодые игроки будут смотреть на все это и думать: "Пф, если он сейчас ничего не делает с ними, то в следующий раз он не сделает ничего и со мной".
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К Рашфорду предъявляются высокие требования. Он должен быть стабильным во всем. Не только в игре, в голах, на общем уровне выступлений, но и за пределами поля. Очевидно, Маркус принял это правильно, начал матч на скамейке, а затем забил победный гол. Конец истории. А потом Тен Хаг с Рашфордом идут по полю вместе, улыбаются. Так и должно быть.
Я отец, и ты тоже отец, Рио, потому понимаешь эти ситуации. Иногда в доме нужно устанавливать правила. Если этого не сделать, то в скором времени уже дети станут хозяевами дома", – резюмировал Фернандеш в интервью Рио Фердинанду для BT Sport.
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