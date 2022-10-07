Тен Хаг признался, благодаря чему игроки Манчестер Юнайтед переломили ход матча с Омонией
Главный тренер Манчестер Юнайтед рассказал, какие указания в перерыве встречи позволили перевернуть игру против Омонии в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
Манчестер Юнайтед проигрывал Омонии после первого тайма со счётом 0:1, а после перерыва перехватил инициативу и забил три мяча. После матча журналист BT Sports спросил у главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага о том, что он сказал своей команде в перерыве матча.
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"Я сказал игрокам, что они должны больше бегать. Они были слишком статичны. Мы должны были заставить соперника двигаться, чтобы у нас появилась возможность открываться за их спинами. Поэтому я заменил Маласию и Санчо, и выпустил Шоу и Рашфорда. Эти замены действительно оказали огромное влияние сегодня.
На Кипре была только разминка. Мы должны отреагировать на поражение от Манчестер Сити в воскресенье", – отметил Тен Хаг.
9 октября Манчестер Юнайтед сыграет на выезде с Эвертоном в рамках 10-го тура АПЛ.
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