Манчестер Юнайтед проигрывал Омонии после первого тайма со счётом 0:1, а после перерыва перехватил инициативу и забил три мяча. После матча журналист BT Sports спросил у главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага о том, что он сказал своей команде в перерыве матча.

Омония – Манчестер Юнайтед – 2:3 – видео голов и обзор поединка

"Я сказал игрокам, что они должны больше бегать. Они были слишком статичны. Мы должны были заставить соперника двигаться, чтобы у нас появилась возможность открываться за их спинами. Поэтому я заменил Маласию и Санчо, и выпустил Шоу и Рашфорда. Эти замены действительно оказали огромное влияние сегодня.

На Кипре была только разминка. Мы должны отреагировать на поражение от Манчестер Сити в воскресенье", – отметил Тен Хаг.

9 октября Манчестер Юнайтед сыграет на выезде с Эвертоном в рамках 10-го тура АПЛ.

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