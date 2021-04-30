Аякс договорился о продолжении сотрудничества с главным тренером Эриком Тен Хагом.

Новое соглашение рулевого продлится на год дольше – до 30 июня 2023-го, сообщает официальный сайт клуба.

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Решение Тен Хага выглядит несколько неожиданным, поскольку нидерландского специалиста сватали в Тоттенхэм. Аякс выиграл Кубок Нидерландов и уверенно идет к чемпионскому титулу, а главному тренеру пророчили летнее повышение. Теперь амстердамский клуб точно может не волноваться относительно "кражи" наставника.

Напомним, Тен Хаг работает в Аяксе с декабря 2017 года. Ранее специалист возглавлял Гоу Эхед Иглз, дубль Баварии и Утрехт.

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