"Боюсь ли я за свою работу? Прошлый сезон был блестящим, потрясающим, лучше, чем мы могли ожидать. Мы также знали, что в этом проекте будут некоторые пробелы. Сейчас мы переживаем очень тяжелый период, как все могут видеть. Но мы выходим вместе, мы боремся вместе, держимся вместе и поддерживаем друг друга – я, персонал, команда, все вместе мы будем бороться.

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Сейчас это не наш уровень, и мы понимаем, что нужно становиться лучше. Командой мы выберемся отсюда. Если я начну все объяснять, то вы увидите оправдания, но никаких оправданий. Мы не можем совершать тех ошибок, которые делаем сейчас. Нам нужно играть лучше – это простой факт. Мы должны побеждать", – цитирует Тен Хага Goal.

Напомним, МЮ набрал всего 9 очков в 7 турах АПЛ и идет на десятой строчке. В Лиге чемпионов ситуация тоже ужасная – два поражения на старте и последнее место группы А.

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