В воскресенье, 6 апреля, "волки" сыграли с Ювентусом (1:1). Эту игру посетил экс-наставник Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг, который до сих пор находится без работы после ухода из английского клуба и ищет себе новый проект.

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Как сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на окружение нидерландского специалиста, пока между тренером и владельцами Ромы нет никаких контактов. Утверждается, что это был "простой визит в Италию, чтобы посмотреть важный матч".

Тен Хага заметили фанаты еще до того, как он поднялся на трибуну. Голландец очень быстро убежал от болельщиков и не захотел с ними общаться.

К слову, Клаудио Раньери собирается после завершения сезона покинуть Рому. Римский клуб активно ищет наставника для Довбика и Ко.

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