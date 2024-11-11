Экс-наставник Аякса и Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг наслаждается просмотром матчей родной Эредивизи после завершения работы в Англии.

Твенте и Аякс встретились сегодня, 10 ноября, в матче 12-го тура чемпионата Нидерландов. Игра завершилась результативной ничьей 2:2.

Манчестер Юнайтед официально объявил о назначении нового главного тренера

За матчем с трибун наблюдал бывший наставник Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг. Интересно, что это была встреча сразу двух экс-клубов специалиста – за Твенте Тен Хаг выступал в статусе игрока, а с Аяксом нашумел, в том числе и в Лиге чемпионов, когда уже стал тренером.

Добавим, что после отставки с поста наставника Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг должен был получить бешеную компенсацию в размере 13,5 миллиона фунтов.

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