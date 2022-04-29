Нидерландец попросил боссов "красных дьяволов" не беспокоить его как минимум за 48 часов до матчей Аякса, утверждает ESPN.

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Амстердамцы продолжают борьбу с ПСВ в чемпионате, где осталось сыграть 4 тура. Тен Хаг хочет на прощание принести Аяксу чемпионство, потому ничто не должно отвлекать тренера от нынешней команды. "Сыновья божьи" уже успели проиграть ПСВ финал Кубка Нидерландов – тогда как раз был пик слухов о назначении специалиста в МЮ и много лишних вопросов от журналистов.

Добавим, что Тен Хаг тренирует Аякс почти 5 лет, а в новом клубе получил контракт на 3 с возможностью продления еще на один.

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