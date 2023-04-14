"Были некоторые неудачные моменты, повреждения. Нам пришлось заменить травмированных, Рафу Варана – в перерыве. Марсьяль впервые после травмы вышел в старте. Антони и Бруну сидели на желтых. Поэтому мы должны были выполнить несколько замен, а затем потеряли контроль. Еще один досадный момент – травма Лисандро. Мы остались вдесятером и в конце концов пропустили два гола. Это будет уроком для нас, ведь могли закрыть игру раньше.

Два автогола разрушили старания Манчестер Юнайтед – видеообзор матча против Севилии – 2:2

Если Лисандро и Варан не будут доступны в воскресенье (Ноттингем Форест – прим.), другие футболисты должны проявить себя. Мы видели в субботу, что Магуайр провел хорошую игру. И я считаю, что против Севильи он тоже сыграл очень хорошо.

Бруну дисквалифицирован. Не знаю, успеет ли восстановиться Рашфорд, но мы можем собрать очень хорошую команду в гостях. 2:2 – противостояние полностью открыто. Если продемонстрируем эффективность, то пройдем в следующий раунд", – цитирует Тен Хага официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Отметим, что Бруну Фернандеш пропустит ответный матч в Испании из-за перебора желтых карточек.

Манчестер Юнайтед потерял победу над Севильей – два автогола на Олд Траффорд помогли нервионцам оформить камбек с 0:2