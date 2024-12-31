Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг считает, что все неудачи команды связаны с травмами.

"Мы знаем причины, по которым все не работает. Ни одна команда не смогла бы справиться с таким количеством проблем и травм, как у нас.

Очередной антирекорд Манчестер Юнайтед в видеообзоре матча против Ноттингем Форест – 1:2

Мы все равно должны были выступить лучше, у нашего состава есть глубина. Но глубины не хватит, когда у тебя столько травм", – цитирует тренера BBC.

Напомним, в 20 туре Манчестер Юнайтед уступил Ноттингем Форест (1:2). Поражение стало девятым в сезоне для манкунианцев.

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