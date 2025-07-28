Фанаты Байера несколько успокоились после ужасного дебюта Эрика Тен Хага во главе команды.

Летние сборы-2025, товарищеский матч

Байер – Бохум – 2:0

Голы: Хофманн, 24, Шик, 45

Тен Хаг дебютировал с унизительного поражения 1:5 от Фламенго U-20, однако вторая попытка оказалась более удачной. Соперником выступил Бохум, который вылетел из Бундеслиги и попрощался с украинским манкуртом Ваней Ордецем.

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Байер снял все вопросы еще до перерыва. Счет "размочил" Йонас Хофманн, который на днях как раз публично жаловался на недоверие со стороны Хаби Алонсо. Под занавес тайма Патрик Шик сыграл на добивании, установив финальные 2:0.

Напомним, Байер начнет официальный сезон 15 августа матчем 1/32 финала Кубка Германии против Гросашпаха (четвертый дивизион).

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