"Каждый набранный балл очень важен. В футболе главное – результат, и мы могли бы выиграть сегодня, если бы воспользовались своими шансами.

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Мы взяли это очко и удовлетворены, потому что Ливерпуль находится в очень хорошей форме здесь. На Энфилде они всегда забивают, и мы этого ушли, не дали им создать моменты и забить. Все игроки моей команды хорошо сыграли.

Футбол всегда начинается с хорошей организации и защиты. Если у меня и есть критические замечания, то они заключаются в том, что нам стоило бы больше подходить в штрафную, чтобы создать им сложности. Это следующий шаг, который мы должны сделать. Мы должны стать более последовательными в своих действиях", – цитирует Тен Хага BBC.

Напомним, Манчестер Юнайтед сыграл вничью с Ливерпулем (0:0) в рамках 17 тура АПЛ. Подопечные Тен Хага занимают 7 строчку турнирной таблицы.

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