Тен Хаг оценил игру Манчестер Юнайтед против Ливерпуля: "Мы могли выиграть"
Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг поделился эмоциями после матча с Ливерпулем в АПЛ (0:0)
"Каждый набранный балл очень важен. В футболе главное – результат, и мы могли бы выиграть сегодня, если бы воспользовались своими шансами.
Зинченко остался лидером АПЛ: видеообзор матча Ливерпуль – Манчестер Юнайтед
Мы взяли это очко и удовлетворены, потому что Ливерпуль находится в очень хорошей форме здесь. На Энфилде они всегда забивают, и мы этого ушли, не дали им создать моменты и забить. Все игроки моей команды хорошо сыграли.
Футбол всегда начинается с хорошей организации и защиты. Если у меня и есть критические замечания, то они заключаются в том, что нам стоило бы больше подходить в штрафную, чтобы создать им сложности. Это следующий шаг, который мы должны сделать. Мы должны стать более последовательными в своих действиях", – цитирует Тен Хага BBC.
Напомним, Манчестер Юнайтед сыграл вничью с Ливерпулем (0:0) в рамках 17 тура АПЛ. Подопечные Тен Хага занимают 7 строчку турнирной таблицы.
МЮ выстоял ничью с Ливерпулем – дух Сульшера, 34 напрасных удара Салаха и Ко, Клопп теряет лидерство АПЛ