"Конечно, это неудача и настоящее разочарование. Я изначально знал, что будет нелегко. Мы пропустили два мяча, и это было не очень хорошо с точки зрения организации. Мы совершили ошибки с мячом и организационные ошибки в защите.

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Понятно, что во втором тайме мы были лучше в полузащите с Эриксеном ниже и с действовавшим выше Роналду. Мы создавали моменты, у Рашфорда было два хороших шанса. Жаль, что мы не забили.

Я недоволен, совсем недоволен. Мы проиграли, и в этом не было нужды. Мы должны действовать лучше. Мы должны извлечь уроки из этого поражения. Можем добиться большего с теми игроками, которые у нас есть", – сказал Тен Хаг в эфире BT Sport.

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