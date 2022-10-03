Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг не хотел, чтобы на Криштиану Роналду легло клеймо позорного поражения в матче против Ман Сити (3:6).

Португалец уже привычно начал матч на скамейке запасных, но впервые в нынешнем сезоне остался без игровых минут вообще. Напомним, что уже после первого тайма Манчестер Юнайтед уступал со счетом 0:4.

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Тен Хаг так прокомментировал ситуацию с Криштиану: "Я принял это решение из уважения к великой карьере Криштиану. К тому же я смог выпустить Марсьяля, ему тоже нужно игровое время. Но я не хотел бы указывать на свое решение в таком контексте".

К слову, в нынешнем сезоне за 7 туров АПЛ Манчестер Юнайтед потерпел три поражения и одержал четыре победы. Такие результаты позволяют "Красным дьяволам" находиться на шестом месте в турнирной таблице.

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